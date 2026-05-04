Durante la trasmissione 'Pressing', il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la partita tra Sassuolo e Milan, terminata con il risultato di 2-0. Nel corso del suo intervento, ha rivolto un pensiero ai tifosi del Milan che erano presenti allo stadio di Reggio Emilia, sottolineando il loro comportamento e il loro atteggiamento durante la gara.

Netta sconfitta, la quarta nelle ultime sette partite dopo quelle contro Lazio, Napoli e Udinese, per il Milan di Massimiliano Allegri, abbattuto (0-2) dal Sassuolo di Fabio Grosso al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. I rossoneri sono caduti sotto i colpi di Domenico Berardi (5') e Armand Laurienté (47'). Una nota di demerito va anche a Fikayo Tomori, che ha rimediato un'espulsione (24') quando la partita non era ancora del tutto chiusa. Il Milan, incapace di reagire e di tirare in porta per 90', è stato prima supportato con ardore dai propri tifosi per l'intera durata del match. Quindi, al fischio finale dell'arbitro Fabio Maresca, dal settore ospiti sono piovuti fischi assordanti all'indirizzo di Mike Maignan e compagni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani: “Milan, tifosi grandiosi: avrebbero potuto andarsene al 25? senza fare danno”

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