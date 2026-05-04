Oggi sono stati firmati tre protocolli tra l'Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi, finalizzati a rafforzare la collaborazione tra le due entità. I documenti riguardano iniziative per la tutela degli asset, il miglioramento delle condizioni di welfare e la valorizzazione dell’identità istituzionale. La firma di questi accordi rappresenta un passo importante nel consolidare le attività congiunte tra le parti coinvolte.

Tre Protocolli tra Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi: una strategia integrata per valorizzare asset, welfare e identità istituzionale. La firma dei tre Protocolli tra l’Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi S.p.A., avvenuta questa mattina presso il Comando Generale, segna un passaggio di rilievo nella politica di valorizzazione degli asset istituzionali e nel rafforzamento del welfare dedicato al personale. Un atto che si inserisce nel solco delle linee programmatiche del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, orientate a consolidare lo spirito di corpo e a promuovere forme evolute di sostegno alla comunità militare. La sottoscrizione, affidata al Gen.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Tre protocolli Arma-Carabinieri e Difesa Servizi siglati oggi

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