Un giovane lavoratore è deceduto nei campi a causa di un'intossicazione da fitofarmaci. L'incidente solleva domande sulla sicurezza nei modelli agricoli industriali e sulle scelte che portano a tollerare rischi elevati per i lavoratori. La morte ha attirato l'attenzione sui controlli e sulle responsabilità legate all'uso di sostanze chimiche in ambito agricolo. La vicenda si inserisce in un quadro di contestazioni sulle condizioni di lavoro in questi ambienti.

? Cosa scoprirai Come può un modello agricolo industriale giustificare il rischio mortale?. Chi ha deciso che la sicurezza dei lavoratori sia sacrificabile?. Perché il sistema del caporalato è funzionale alla grande distribuzione?. Cosa sta distruggendo l'equilibrio tra biodiversità e dignità umana?.? In Breve Decesso avvenuto il 24 aprile presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Modello agricolo intensivo legato alle teorie di Emilio Sereni e Giuseppe Galasso. Sfruttamento di manodopera proveniente da Marocco, Romania e India. Analisi socioeconomica basata sulle teorie di David Harvey e Pier Paolo Pasolini. Il ventiquattrenne Paul Neeraj è deceduto il 24 aprile presso l’ospedale Ruggi di Salerno a causa di gravissime condizioni cliniche derivanti da possibili ustioni da fitofarmaci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia nei campi: muore il giovane Paul Neeraj per fitofarmaci

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