Traffico sulla 255 Nonantolana | senso unico per test sulla banchina

Da oggi, sulla strada 255 Nonantolana, sarà istituito un senso unico alternato per consentire alcuni test sulla banchina. I blocchi saranno attivi a partire da una data precisa, con l’obiettivo di valutare l’efficacia delle nuove disposizioni. Durante questa fase, i movieri saranno presenti sul percorso per regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti. La durata del provvedimento e le modalità di svolgimento sono state comunicate dalle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Quando inizieranno esattamente i blocchi del senso unico alternato?. Come influiranno i movieri sulla fluidità del traffico sulla 255?. Perché sono necessari questi test tecnici sulla stabilità della banchina?. Quali sono le conseguenze dei lavori per la nuova pista ciclopedonale?.? In Breve Interventi della ditta Progetto segnaletica srl su 800 metri di banchina.. Senso unico alternato con movieri il 7, 8 e 11 maggio.. Sondaggi del terreno necessari per installazione barriere guardrail pista ciclopedonale.. Traffico regolare durante il fine settimana tra 9 e 10 maggio.. Dal prossimo giovedì 7 maggio fino a lunedì 11 maggio, la strada provinciale 255 Nonantolana subirà limitazioni alla circolazione su un tratto di circa 800 metri per permettere i test tecnici sulla banchina stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traffico sulla 255 Nonantolana: senso unico per test sulla banchina Notizie correlate Di Ruscio sul caos traffico: "Senso unico sulla circonvallazione"Una prima uscita in video del candidato sindaco, Saturnino Di Ruscio, era legata al problema della viabilità cittadina, a un traffico intenso in... Traffico in tilt sulla statale 640, senso unico alternato e code di un’oraMattinata di caos lungo la statale 640, nel tratto non ancora ammodernato a una sola corsia.