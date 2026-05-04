Traffico Roma del 04-05-2026 ore 14 | 30

Nel primo pomeriggio del 4 maggio 2026, la rete del traffico nella capitale mostrava alcune congestioni, secondo i dati diffusi dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione riguarda diverse zone della città e viene monitorata costantemente per aggiornamenti in tempo reale. Gli automobilisti sono invitati a consultare le informazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nel pomeriggio a via Molise si svolgerà un sit-in dalle 14 alle 17 sono già in vigore i divieti di sosta sulla stessa via Molise e in via di San Basilio tra via del basilico e piazza Barberini possibili deviazioni sono in vigore i divieti di sosta nell'area del Foro Italico dove stasera dalle 20:45 lo stadio Olimpico ospiterà la sfida roma-fiorentina per il campionato di calcio di Serie A lo Stadio si può raggiungere con 20 collegamenti del trasporto pubblico per i lavori della nuova linea tranviaria di Viale Palmiro Togliatti è stata modificata la viabilità...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 14:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 05-04-2026 ore 14:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Weekend del 25 aprile a Roma: dove cambiano traffico e trasporti; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato. Traffico Roma del 04-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in carreggiata esterna traffico intenso da Tor Bella Monaca fino allo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata tutto sommato ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook