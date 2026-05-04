Traffico di armi al porto Barattoni | Dall' autunno non sono più transitati container di esplosivi per Israele

Si torna a discutere di traffico di armi presso il porto di Ravenna, dopo che nel 2025 si sono verificati diversi mesi di attività influenzata. A febbraio, il Coordinamento popolare contro i traffici di armi aveva presentato una richiesta di chiarimenti. Questa volta, a parlare è il sindaco del comune, che ha affermato che dall'autunno non sono più transitati container di esplosivi destinati a Israele.

Si torna a parlare di traffico di armi al porto di Ravenna. Dopo un autunno influocato, quello del 2025, e la richiesta di chiarimenti presentata a febbraio dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi al porto di Ravenna, a intervenire è il sindaco Alessandro Barattoni. “Ho un rapporto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Traffico di armi al porto, Barattoni: Dall'autunno non sono più transitati container di esplosivi per Israele; Livorno. No al traffico di armi nel porto; Traffico di armi in Alta Irpinia, cinque a giudizio immediato. Tutti giovani tra i 20 e i 34 anni; Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo. Traffico di droga per il clan Russo, la suocera brasiliana del capo contava i soldiZuleide Lucinda Da Silva Oliveira è accusata di aver maneggiato i soldi e pagato i membri del gruppo di narcos gestito dal 43enne nolano Antonio Moccia. Gli inquirenti hanno registrato anche il rumore ... internapoli.it Condanna definitiva per traffico di droga e armi: arrestato 44enneI carabinieri di Rivolta d’Adda eseguono un ordine di carcerazione: l’uomo dovrà scontare oltre sei anni di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2022 ... laprovinciacr.it Le autorità classificano questo fenomeno come "traffico di esseri umani" e le famiglie degli scomparsi chiedono il ritorno dei loro parenti #EuropeNews https://l.euronews.com/x9zJ - facebook.com facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com