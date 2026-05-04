Traffico di armi al porto Barattoni | Dall' autunno non sono più transitati container di esplosivi per Israele

Da ravennatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a discutere di traffico di armi presso il porto di Ravenna, dopo che nel 2025 si sono verificati diversi mesi di attività influenzata. A febbraio, il Coordinamento popolare contro i traffici di armi aveva presentato una richiesta di chiarimenti. Questa volta, a parlare è il sindaco del comune, che ha affermato che dall'autunno non sono più transitati container di esplosivi destinati a Israele.

Si torna a parlare di traffico di armi al porto di Ravenna. Dopo un autunno influocato, quello del 2025, e la richiesta di chiarimenti presentata a febbraio dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi al porto di Ravenna, a intervenire è il sindaco Alessandro Barattoni. “Ho un rapporto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Traffico di armi al porto, Barattoni: Dall'autunno non sono più transitati container di esplosivi per Israele; Livorno. No al traffico di armi nel porto; Traffico di armi in Alta Irpinia, cinque a giudizio immediato. Tutti giovani tra i 20 e i 34 anni; Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo.

traffico di traffico di armi alTraffico di droga per il clan Russo, la suocera brasiliana del capo contava i soldiZuleide Lucinda Da Silva Oliveira è accusata di aver maneggiato i soldi e pagato i membri del gruppo di narcos gestito dal 43enne nolano Antonio Moccia. Gli inquirenti hanno registrato anche il rumore ... internapoli.it

traffico di traffico di armi alCondanna definitiva per traffico di droga e armi: arrestato 44enneI carabinieri di Rivolta d’Adda eseguono un ordine di carcerazione: l’uomo dovrà scontare oltre sei anni di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2022 ... laprovinciacr.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.