Tra laboratori divertenti e foto ricordo | una giornata con i MiniCuccioli

Sabato 9 maggio, alle Maioliche di Faenza, si è svolta una giornata dedicata ai MiniCuccioli, con attività per bambini e famiglie. Durante l’evento si sono tenuti laboratori creativi e incontri con i personaggi Diva e Cilindro, ai quali si poteva partecipare per conoscere meglio i protagonisti e scattare foto ricordo. La giornata ha offerto un momento di svago e divertimento per tutti i partecipanti.

Sabato 9 maggio giornata speciale insieme ai Minicuccioli alle Maioliche di Faenza. Durante la giornata sarà possibile partecipare ai laboratori creativi e al meet & greet, per incontrare Diva e Cilindro dal vivo, scattare una foto ricordo e vivere un’esperienza dolce e super divertente.Orari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Faenza, alle Maioliche una giornata con i MiniCuccioliSabato 9 maggio giornata speciale insieme ai Minicuccioli alle Maioliche di Faenza. Leggi anche: Una giornata magica al centro commerciale tra sorrisi, foto e abbracci con Bluey e Bingo