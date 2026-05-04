Tornano dalla Riviera senza biglietto e sfidano il capotreno | cinque giovani denunciati altri 15 si danno alla macchia

Cinque giovani tra i 17 e i 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver viaggiato senza biglietto dalla Riviera e aver contestato il capotreno. Altri quindici, invece, si sono allontanati senza essere trovati. I denunciati, di origine nordafricana, sono stati accusati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’episodio si è verificato nel corso di un controllo sui mezzi pubblici.

Tornavano in treno dalla notte trascorsa in Riviera senza biglietto. Cinque giovanissimi, tra i 17 ed i 23 anni, alcuni dei quali di origine nord africana, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con le accuse di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Senza biglietto sul treno, si rifiuta di scendere e aggredisce il capotrenoLa polizia ha arrestato un 26enne gambiano che, nei giorni scorsi, ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria nel corso dei servizi di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tornano dalla Riviera senza biglietto e sfidano il capotreno: cinque giovani denunciati, altri 15 si danno alla macchia; La lunga festa salvezza della Samb. Dai gol a Pesaro alla notte in riviera; Tutti in Riviera (ma senza stress): scatta l'operazione primo maggio con una valanga di treni extra; Riccione e il trend quietcation: la Riviera riscopre il lusso di rallentare. I treni ‘veloci’ della line Firenze - Viareggio tornano a fermare a Montecatini Terme... il via dall'11 maggio - facebook.com facebook Tornano i doppiatori del primo capitolo e online ci si lamenta che siano troppo vecchi ormai. Ma è davvero questo il problema x.com