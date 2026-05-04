Durante la partita contro il Sassuolo, il difensore del Milan ha ricevuto un cartellino rosso per un errore grave, che ha influenzato il risultato finale. La decisione dell’arbitro ha portato alla sconfitta della squadra e ha sollevato interrogativi sul reparto difensivo. Nel frattempo, si discute sulla necessità di rinforzare la rosa con un attaccante esperto, come l’ex calciatore già indicato come possibile acquisto.

Banale parlare di una giornata da incubo per quanto riguarda Tomori: il difensore del Milan si è fatto espellere in soli 24 minuti contro il Sassuolo. L'inglese è reo di avere fatto due falli banali ed evitabili a centrocampo contro Thorstvedt e Laurienté, lasciando un Milan già in difficoltà e sotto di un gol, anche sotto di uomo. Praticamente la partita dei rossoneri è finita dall'uscita dal campo dell'ex Chelsea (e sull'errore di Leão per il potenziale 1-1). Ha sbagliato anche Massimiliano Allegri a non capire il momento e a togliere subito Tomori dal campo, evitando il possibile rosso, ma un giocatore dell'esperienza di Fikayo non può commettere un errore così grave e banale in un momento cruciale della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori, un errore grave che pesa come un macigno. Milan, vedi perché serve uno come Gila?

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