Il regista del primo film del franchise con Chris Hemsworth si è detto più che disponibile a tornare nella saga e ha già qualche idea in mente per un possibile quinto film Kenneth Branagh, il regista del film Marvel del 2011 Thor, ha recentemente affermato di essere disposto a tornare nel mondo dei supereroi con un nuovo capitolo dedicato al Dio del Tuono. Thor, interpretato sempre da Chris Hemsworth, farà ritorno nel MCU nell'attesissimo Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale a dicembre. Un finale in stile Logan per il Dio del Tuono? Branagh ha dichiarato a Business Insider che "una parte di me vorrebbe chiudere definitivamente il capitolo dedicato a quel personaggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Thor 5, Kenneth Branagh sogna il ritorno con un film "alla Logan"

Notizie correlate

Bad Bunny e Logan Paul, Cody Rhodes sogna il matchNegli ultimi giorni circolano indiscrezioni sul possibile ritorno di Bad Bunny sul ring, alimentando una delle narrative più attese della WWE.

Logan Paul sogna un match storico contro Bad BunnyNel panorama del wrestling e della cultura pop, si riaccende l’interesse attorno a Bad Bunny: si susseguono indiscrezioni su possibili contatti...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Thor, Kenneth Branagh ha delle idee per un capitolo finale in stile Logan: Un tramonto glorioso; Kenneth Branagh Open to Direct Another ‘Thor’ Movie, Would Love to Finish His Relationship With Marvel Character; Kenneth Branagh Says He ‘Would Love’ To Direct Another ‘Thor’ Film: ‘I’d Always Wanted to Do More and Indeed Had a Couple of Ideas’; Thor 5, Kenneth Branagh immagina un finale alla Logan per Chris Hemsworth.

Thor 5, Kenneth Branagh sogna il ritorno con un film alla LoganIl regista del primo film del franchise con Chris Hemsworth si è detto più che disponibile a tornare nella saga e ha già qualche idea in mente per un possibile quinto film ... movieplayer.it

Kenneth Branagh sarebbe felicissimo di dirigere un altro Thor simile a Logan – The WolverineScopri le parole di Kenneth Branagh sul possibile ritorno in MCU per un ultimo film di Thor con Chris Hemsworth e un finale alla Logan. cinefilos.it

Kenneth Branagh, regista del primo #Thor (2011), dice la sua sugli altri film: «Li ho guardati con un misto di immenso orgoglio e stupore per le molteplici direzioni che storie del genere possono prendere. Credo sia un tributo a ciò che Kevin Feige ha visto nel - facebook.com facebook