Testacoda in auto e tremendo schianto contro un albero | morte due giovani studentesse

Nel fine settimana appena trascorso, a Forlì, si è verificato un incidente stradale grave. In tarda serata, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata, finendo contro un albero. Nell’impatto hanno perso la vita due ragazze e una terza è stata ricoverata in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ancora sangue sull'asfalto. Il fine settimana appena concluso presenta un conto pesantissimo. Nella tarda serata di domenica un violento incidente è avvenuto a Forlì, dove due giovani hanno perso la vita, mentre una terza ragazza versa in condizioni gravissime all'ospedale. Una delle vittime è di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Testacoda e schianto contro un platano, tragica notte in viale dell'Appennino: morte due studentesse universitarie L’auto si schianta contro un albero: morte due studentesse di 23 e 26 anni a Forlì, grave un’amicaLe tre ragazze, studentesse universitarie, viaggiavano su una utilitaria che all’improvviso ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero sul... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scontro sulla via per Arnesano, auto in testacoda. Paura per una donna e bimbo a bordo; Incidente sulla A6: testacoda tra due auto, una persona in codice rosso; Perugia, brucia il rosso e centra un’auto: testacoda e semaforo abbattuto. Un ferito -; Testa-coda tra due auto sulla A26 tra Carmagnola e Marene, quattro feriti. Caterina Romualdi e Sirin Jaziri morte in un incidente, fatale lo schianto contro un albero per le studentesse: gravissima la terza amicaDue vite spezzate sul selciato di viale dell'Appennino, a Forlì: sono Caterina Romualdi, 22 anni di Santa Sofia, e Sirin Jaziri, 26 anni residente a Ravenna, le vittime del ... leggo.it Due studentesse di 23 e 26 anni morte in un terribile incidente stradale: la loro Clio in testacoda, poi distrutta contro un platanoLa tragedia è avvenuta per le strade di Forlì: la giovane che si trovava alla guida ha perso il controllo dell'auto, finendo per schiantarsi contro un albero. Le vittime sono la 26enne Jaziri Sirin e ... today.it Il drammatico (sportivamente parlando) testacoda di Charles Leclerc all'ultimo giro del Gran Premio di Miami non è stato un semplice calo di concentrazione, ma l'atto finale di una resistenza psicologica e tecnica arrivata ormai al limite. Come sottolineato da u - facebook.com facebook La Dinamo si gioca la serie A nel testacoda con la Virtus Bologna x.com