Terni il mistero di Federico II | debutta il thriller di Crimaco

A Terni, il nuovo thriller di Crimaco apre una finestra su un mistero legato a Federico II e al leggendario Portale dei Morti. La trama esplora le connessioni tra il potere storico dell'imperatore e elementi soprannaturali, coinvolgendo personaggi e ambientazioni della città. Il romanzo porta il lettore a scoprire segreti nascosti e a seguire un percorso tra realtà e leggenda, tra antiche testimonianze e eventi contemporanei.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde davvero il leggendario Portale dei Morti a Terni?. Come si intrecciano il potere di Federico II e il soprannaturale?. Perché la Dieta di Terni è stata fondamentale per l'Europa?. Quali segreti medievali si celano dietro l'identità della città?.? In Breve Presentazione lunedì 4 maggio ore 16.30 presso la biblioteca comunale di Terni.. Pierluigi Bonifazi, presidente Umru, analizzerà la storica Dieta di Terni.. L'evento inaugura le Giornate Medievali organizzate dalla biblioteca Bct.. L'iniziativa mira a valorizzare l'Umbria meno nota tramite l'associazione Umru.. Il pomeriggio di lunedì 4 maggio alle 16.30, la biblioteca comunale di Terni ospiterà la presentazione del thriller archeologico Federico II.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, il mistero di Federico II: debutta il thriller di Crimaco Notizie correlate "Blooming Death": il thriller psicologico di Luca Fabiani debutta in anteprima all'AstraIl film è passato alla ventitreesima edizione del Ravenna Nightmare Film Festival, dove ha vinto il Premio Metalupo per il miglior film nel Concorso... Approvato il progetto per la rete fognaria di via Federico IILa giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rete fognaria in via Federico II. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Barbara Corvi. Un docufilm ripercorrerà la sua dolorosa vicenda; Per l'osservatorio regionale anti-mafia il caso Barbara Corvi non è chiuso: nuove audizioni; Terni. Auto parcheggiata perde gpl, i passanti sentono un cattivo odore e avvertono polizia locale e vigili del fuoco; Mistero a Terni | l’auto ritrovata vicino al canale ricerche intense. Terni, Il sottosegretario Emanuele Prisco: «Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo»TERNI - «Il taglio del tribunale di Terni non è all’ordine del giorno del governo che anzi, punta a costruire una giustizia sempre più vicina ai cittadini. Sarebbe impensabile togliere da un capoluogo ... ilmessaggero.it Terni, il sindaco al consigliere d’opposizione: le volano via tutti tutti i dentiTerni, 28 ago. (askanews) – Rissa sfiorata nel corso del Consiglio comunale di Terni tra il sindaco, Stefano Bandecchi rappresentante di Alternativa Popolare e alcuni consiglieri d’opposizione, in ... affaritaliani.it NARNI, VINCE LA CORSA ALL’ANELLO STORICA PER LA QUARTA VOLTA CONSECUTIVA LUCA PATERNI DEL TERZIERE FRAPORTA Cortese concessione di Narnionline - facebook.com facebook