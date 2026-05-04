Terni il bar Tacito vince il concorso ‘Tra fiori e sentimenti’ | il podio delle migliori vetrine

A Terni, il bar Tacito ha vinto il concorso ‘Tra fiori e sentimenti’, inserito nella 130ª edizione del Cantamaggio, evento che ha coinvolto diverse generazioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone nella sfilata dei carri, creando un grande coinvolgimento cittadino. La premiazione delle migliori vetrine si è svolta in un’atmosfera di festa, con il pubblico presente a seguire le premiazioni.

Una 130° edizione del Cantamaggio che ha convinto appieno, coinvolgendo intere generazioni. Migliaia di persone hanno partecipato alla sfilata dei carri. Tre serate in piazza Europa contraddistinte da un numeroso pubblico che ha assistito alle singole iniziative. Un successo che sicuramente.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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