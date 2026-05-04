Tentato furto in un bar la titolare | La città è sempre peggio

Nella notte, un tentativo di furto si è verificato nel bar “Le Merende”, situato all’angolo tra via Carducci e via Coroneo. Ignoti hanno colpito la vetrata antisfondamento, che ha resistito all’urto ma è rimasta danneggiata. La titolare del locale ha commentato la situazione dicendo che la città sta peggiorando. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi.

Tentato furto nella notte al bar “Le Merende”, all'angolo tra via Carducci e via Coroneo. Ignoti hanno infatti colpito la vetrata antisfondamento, che ha retto l'urto ma è rimasta danneggiata. Lo riporta Il Piccolo. Ad accorgersi del tentato colpo la titolare, che la mattina presto ha notato le.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Tentato furto notturno in un bar. La Polizia arresta un ventisettenneViareggio, 26 marzo 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni per tentato furto aggravato ai danni di un bar del... Ardenza | Furto al bar l'Isolotto: ladri rubano il fondo cassa e alcune bibite. La titolare: "Grande amarezza"“Hanno usato una mola per tagliare le inferiate della finestra del bagno e, una volta entrati, hanno preso tutto quello che potevano”. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cavenago, 16enne tenta un furto in un ristorante e poi fugge in bici: arrestato dai carabinieri; Tentato furto in un supermercato: arrestato un cittadino ucraino dalla Polizia di Stato - Polizia di Stato; Tentativo di furto in un ristorante: il ladro (16enne) scappa in bicicletta; Campo di Marte: tentato furto in un abitazione. I Carabinieri arrestano un uomo di origine albanese. Tentato furto in un bar, la titolare: La città è sempre peggioIgnoti hanno danneggiato il vetro antisfondamento del bar Le Merende, all'angolo tra via Carducci e via Coroneo. Un precedente sei anni fa ... triesteprima.it Comiso, tentato furto in un’azienda siderurgica: ladri in fugaSventato un tentato furto a Comiso in un'azienda siderurgica. Ladri in fuga dopo l'allarme. Indagano i Carabinieri tramite i video della sorveglianza ... quotidianodiragusa.it Un giovane è stato denunciato per tentato furto dalla Polizia dopo aver cercato di sottrarre merce da un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale https://www.estense.com/2026/1189603/tentato-furto-in-un-centro-commerciale-denunciato- - facebook.com facebook