Nel torneo di tennis Under 12 svoltosi a Mestre, Mattia Ferraro e Alice Trevisan si sono aggiudicati le vittorie finali. La competizione ha visto affrontarsi squadre provenienti da diverse zone, tra cui San Marco e Treviso, con un finale che ha visto Ferraro e Trevisan prevalere rispettivamente nel singolare maschile e femminile. Alice Trevisan ha concluso il torneo dominando l’ultimo match del torneo femminile, mentre Ferraro ha vinto la sua finale in modo deciso.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida combattuta tra San Marco e Treviso?. Come ha dominato Alice Trevisan nel finale del torneo femminile?. Quali altri tornei stanno coinvolgendo i giocatori in provincia?. Perché il numero di partecipanti sta crescendo così rapidamente?.? In Breve Podio maschile completato da Pietro Zanata e Bruno Bareato.. Alice Trevisan batte Arianna Bordino, con Pizzigati e Consolaro terze.. Ventiquattro atleti hanno gareggiato sotto la guida di De Giovanni, Carraro e Scomparin.. Tornei attivi a Peseggia e Porto Santa Margherita coinvolgono oltre 120 giocatori.. Mattia Ferraro del Caerano di San Marco trionfa nel torneo under 12 al Venice Sporting Center di Mestre dopo un finale combattuto contro Alberto Rinaldi dell’Eurosporting di Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis Under 12: Mattia Ferraro e Alice Trevisan trionfano a Mestre

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