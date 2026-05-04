Teatro a Solaro | risate e critica digitale con Google Off

A Solaro si tiene uno spettacolo teatrale che combina comicità e critica digitale, promosso da Google Off. La rappresentazione intende mettere in discussione il ruolo dei dispositivi elettronici nella vita quotidiana attraverso una commedia. Sul palco si esibiscono alcune attrici che hanno preparato un’interpretazione caratterizzata da un ritmo rapido. L’evento mira a coinvolgere il pubblico con battute e riflessioni sul rapporto tra tecnologia e realtà.

? Cosa scoprirai Come può una commedia scardinare la nostra dipendenza dai dispositivi?. Chi sono le attrici che porteranno il ritmo veloce sul palco?. Dove è possibile prenotare un posto prima che la sala esaurisca?. Cosa accadrà domenica 24 maggio per concludere il festival?.? In Breve Spettacolo di Raffaella Marchegiano con attrici Caroline Rainone e Rossella Sabato.. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con apertura porte alle 20.30.. Prenotazioni disponibili tramite numero WhatsApp 328 2833752 per il Villaggio Brollo.. Domenica 24 maggio ore 16 spettacolo Sottobosco Junior per i bambini.. Sabato 9 maggio alle ore 21, il Salone Teatro San Domenico Savio del Villaggio Brollo ospiterà l’ultima sfida del Solaro Teatro Festival con la commedia Google Off – Tecnologia portami via!.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro a Solaro: risate e critica digitale con Google Off Notizie correlate Risate e riflessioni al Teatro V. Colonna con “Donnacce”Cosa: La messa in scena della commedia contemporanea Donnacce di Gianni Clementi. Bergamo Film Festival: 44 edizioni, risate e critica socialeIl quarantaquattresimo Bergamo Film Festival ha chiuso le sue porte con una proiezione che ha unito il pubblico in un’atmosfera di allegria e...