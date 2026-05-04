Sviene durante una visita poi si risveglia e picchia i sanitari Attimi di panico a Torregalli

Un uomo ha perso conoscenza durante una visita al pronto soccorso e, al suo risveglio, ha iniziato a colpire con violenza i sanitari presenti, danneggiando anche alcuni oggetti tra cui un computer portatile. L’incidente si è verificato questa mattina in un ospedale di Firenze, causando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i membri del personale sanitario e le forze dell’ordine.

Firenze, 4 maggio 2026 – E’ svenuto durante una visita al pronto soccorso e al suo risveglio ha aggredito con violenza i sanitari, danneggiando anche alcuni suppellettili ed un pc portatile. Attimi di panico nell’ospedale fiorentino di San Giovanni di Dio, dove un 42enne fiorentino ha dato in escandescenze dopo un ricovero al pronto soccorso. Incidente al Pronto Soccorso. Nella colluttazione, un medico in servizio ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni, mentre due infermieri si sono riservati di farsi refertare ed eventualmente procedere per vie legali. In base a quanto appreso, il 42 era appena rientrato dalla Spagna dove vive, quando si è sentito male mentre era in casa per forti dolori al basso ventre.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sviene durante una visita, poi si risveglia e picchia i sanitari. Attimi di panico a Torregalli Notizie correlate Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in IrpiniaL'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna... Leggi anche: Attimi di paura prima del consiglio Regionale: uomo si sente male e sviene Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Milinkovic-Savic scherza con Alessandro Buongiorno dopo Como-Napoli: Mike Tyson chi?; Gita scolastica ad Ostuni vodka nella borraccia | sedicenne marchigiana in coma etilico. Sviene durante una visita, poi si risveglia e picchia i sanitari. Attimi di panico a TorregalliL’uomo era stato ricoverato per dei dolori al basso ventre: al risveglio non ricordava nulla di quanto accaduto. E’ stato denunciato per lesioni e danneggiamento ... lanazione.it Svezia, la ministra Elisabet Lann sviene durante una conferenzaAttimi di preoccupazione durante la conferenza stampa di presentazione della nuova ministra della Salute svedese, Elisabet Lann, al suo primo giorno di mandato. L’esponente del partito ... tg24.sky.it Attimi di terrore questa mattina su un convoglio della metropolitana M1 di Milano che stava avvicinandosi alla fermata di Cadorna. Erano le 8.40 quando il convoglio della linea rossa ha dovuto frenare all’improvviso, manovra che ha causato parecchi contus - facebook.com facebook Attimi di primo tempo x.com