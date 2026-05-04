SuperEnalotto a Fiuggi centrato un cinque

Durante le estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, il SuperEnalotto ha registrato due vincite di quinta categoria nel Lazio. I premi complessivi superano i 48 mila euro, distribuiti tra i giocatori che hanno centrato i numeri fortunati in queste occasioni. Le vincite sono state confermate dalle relative verifiche ufficiali, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Il Lazio sorride al SuperEnalotto con due vincite “5” che, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, hanno portato in totale oltre 48mila euro nelle tasche dei giocatori.In provincia di Frosinone, la fortuna si è fermata a Fiuggi, dove è stato realizzato un “5” da 23.184,16.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate La dea bendata torna a baciare la provincia, centrato un “cinque” al Superenalotto che sfiora il jackpot dei recordLa fortuna regala una vincita significativa al Superenalotto a Campobello di Licata. L'Agrigentino torna a sorridere: centrato un "5" al SuperEnalottoLa provincia di Agrigento torna a sorridere grazie alle estrazioni del SuperEnalotto. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Lotto premia la Ciociaria: vincite per 25.000 euro. Il SuperEnalotto premia Tarquinia: vinti 48mila euroFesteggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, centrati due 5 per un valore complessivo che supera i 48mila euro. terzobinario.it Festeggia Tarquinia grazie al SuperEnalotto, vinti oltre 24mila euroFesteggia Tarquinia grazie al SuperEnalotto, vinti oltre 24mila euro. Cronaca - La ricevitoria fortunata Tabacchi Bellucci - Vincite anche a Fiuggi ... tusciaweb.eu