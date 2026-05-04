SuperEnalotto a Fiuggi centrato un cinque

Nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, il SuperEnalotto ha assegnato due premi di quinta categoria nel Lazio, con un importo complessivo superiore ai 48mila euro. A Fiuggi è stato centrato uno dei due cinque, portando un sorriso tra chi ha indovinato cinque numeri. Le vincite sono state ottenute in due momenti distinti e in diverse località della regione.

Il Lazio sorride al SuperEnalotto con due vincite “5” che, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, hanno portato in totale oltre 48mila euro nelle tasche dei giocatori.In provincia di Frosinone, la fortuna si è fermata a Fiuggi, dove è stato realizzato un “5” da 23.184,16.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate La dea bendata torna a baciare la provincia, centrato un “cinque” al Superenalotto che sfiora il jackpot dei recordLa fortuna regala una vincita significativa al Superenalotto a Campobello di Licata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SuperEnalotto, a Fiuggi centrato un cinque; SuperEnalotto, la fortuna fa tappa a Fiuggi: centrato un 5 da oltre 20mila euro; Tarquinia baciata dalla fortuna: centrato un 5 al SuperEnalotto da quasi 25mila euro; Il Lotto premia la Ciociaria: vincite per 25.000 euro. SuperEnalotto: centrati due 5 a Tarquinia e Fiuggi per oltre 48mila euroFesteggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, centrati due 5 per un ... etrurianews.it Tarquinia baciata dalla fortuna: centrato un 5 al SuperEnalotto da quasi 25mila euroNonostante il brindisi di sabato, i dati ufficiali elaborati da Agipronews per la provincia di Viterbo mostrano un trend in controtendenza rispetto all'entusiasmo locale. Nell'ultimo anno, la spesa re ... civonline.it Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi: in palio il jackpot più alto al mondo - facebook.com facebook