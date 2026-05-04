Summit a Caserta | Menniti punta sul rilancio del territorio

A Caserta si è tenuto un vertice dedicato al futuro del territorio, con un focus sul suo rilancio e sulle strategie di sviluppo. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alla trasformazione della città in una meta di rilievo internazionale e alle nuove professioni manuali che potrebbero affiancare o sostituire i tradizionali ruoli dei programmatori. Le discussioni hanno coinvolto diversi interlocutori provenienti da settori pubblici e privati.

? Cosa scoprirai Come farà Caserta a trasformarsi in una meta iconica mondiale?. Quali nuove professioni manuali sostituiranno i programmatori nel mercato del lavoro?. Come integrerà l'INPS l'intelligenza artificiale nei suoi flussi operativi?. Perché la sovranità tecnologica europea è la chiave per il futuro?.? In Breve Luigi Della Gatta propone sovranità tecnologica europea per superare vecchi modelli economici.. Claudio Durigon avverte che temere l'intelligenza artificiale condanna il Paese all'arretratezza.. Gabriele Fava annuncia 70 progetti INPS legati all'integrazione tecnologica e digitale.. Andrea Stroppa prevede crescita per artigiani e chef nell'era degli algoritmi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Summit a Caserta: Menniti punta sul rilancio del territorio Notizie correlate Pistoiese verso i play off: Lucarelli punta sul rilancio del gruppo? Cosa scoprirai Come può la Pistoiese superare il limite fisico accumulato in 123 giorni? Chi sono le due squadre con budget superiore a quella... Leggi anche: Scurria punta sul rilancio di Provinciale: "Al centro del nostro programma viabilità, servizi e parcheggi" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Summit alla Reggia su lavoro e memoria: Caserta ritrova consapevolezza per diventare una meta iconica mondiale; San Leucio 250, alla Reggia di Caserta la prima giornata del summit: Il lavoro come fondamento di civiltà; San Leucio 250, a Caserta il summit sul lavoro tra memoria e futuro: tre giorni all’Archivio di Stato della Reggia; San Leucio 250: conclusa la prima giornata del Summit Lavoro. Conclusa la terza giornata del Summit alla Reggia di Caserta«Abbiamo fatto una tre giorni straordinaria», le parole del presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti al termine del summit Il lavoro tra ... napolivillage.com San Leucio 250, a Caserta il summit sul lavoro tra memoria e futuro: tre giorni all’Archivio di Stato della ReggiaCaserta torna a essere laboratorio di pensiero con il summit San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro, in programma per tre giorni nella cornice dell’Archivio di Stato della Reggia di Caserta. casertaweb.com “Sono arrivata a Yerevan, in Armenia, per il Summit della Comunità politica europea. Il panorama geopolitico cambia rapidamente, ma sempre più paesi vedono nell’Europa un faro di stabilità. Qui per rafforzare la cooperazione e le partnership, in e nel mo x.com Questa mattina alla Reggia di Caserta, intervistato da Nicola Porro al summit “San Leucio 250, il lavoro tra memoria e futuro”. Il mercato è in continua evoluzione. È fondamentale conoscere il nostro passato, consapevoli di dove vogliamo andare. Una cosa è c - facebook.com facebook