Strada intitolata a compositore musicale ma al buio dal 2019

Da quattro anni, la strada intitolata al compositore musicale non ha illuminazione pubblica, nonostante il nome. La via, conosciuta come via Umberto Giordano, in passato chiamata anche via del Fante, si trova nel centro urbano e rimane al buio, senza interventi di messa in sicurezza o di manutenzione. La mancanza di luce si verifica ogni sera, creando disagi e rischi per chi percorre la strada.

Strada intitolata ma niente pubblica illuminazione. Parliamo della via Umberto Giordano, ex via del Fante. Via Umberto Giordano (compositore italiano), ricade nel territorio della quinta Circoscrizione del Comune, è una strada ad uso pubblico, collegata con il viale Annunziata mediante rampe di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Vietri sul Mare, intitolata una strada al dottor Pietro AvalloneGrande emozione ed attimi di commozione, questa mattina nella frazione Raito di Vietri sul Mare, per l'intitolazione del tratto di strada, già via... Poliedrico e anticonformista: intitolata una strada al giornalista e artista Giuseppe MalaraA Gallico Marina, nella giornata di ieri domenica 12 aprile, si è svolta una semplice cerimonia per l’intitolazione di una strada allo scrittore e...