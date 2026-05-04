Durante una serata in pizzeria, un cliente ha rischiato di soffocare a causa di un boccone di pizza rimasto bloccato in gola. Il titolare dell'esercizio ha prontamente eseguito la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie del cliente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito alla situazione prima che si aggravasse. La persona è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

Doveva essere una tranquilla serata in pizzeria, ma per un boccone andato di traverso ha rischiato di trasformarsi in tragedia. A Sava, in provincia di Taranto, una donna è stata salvata dal titolare del locale, Silvio Buttazzo, mentre stava soffocando per un pezzo di cibo che le ostruiva le vie aeree. Come riporta il Quotidiano di Puglia, l’uomo ha praticato la manovra di Heimlich che sapeva eseguire grazie ai corsi di primo soccorso frequentati. La cliente era seduta a tavola con due amiche quando il boccone le ha provocato il soffocamento. In poco tempo la donna ha iniziato ad avere evidenti difficoltà respiratore e le amiche hanno tentato di prestarle un primo soccorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stava soffocando per un boccone di pizza andato di traverso: cliente con la manovra di Heimlich dal titolare

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la Repubblica. . Il video del salvataggio alla pizzeria Sirò di Sava (Taranto) mostra il titolare, Silvio Buttazzo, mentre soccorre una cliente che stava soffocando. Grazie ai corsi di primo soccorso, l'uomo ha praticato con freddezza la manovra di Heimlich, salvan - facebook.com facebook