Stadio del Nuoto società chiede i danni alla Provincia Persi soldi per la chiusura dell' impianto

Una società ha presentato una richiesta di risarcimento danni alla Provincia, sostenendo di aver subito perdite economiche a seguito della chiusura dello Stadio del Nuoto. La vertenza legale riguarda la responsabilità della Provincia nella sospensione delle attività dell'impianto. Sarà ora il tribunale a valutare le prove e a pronunciarsi sulla fondatezza delle richieste avanzate dalla società. La causa è ancora in corso di sviluppo.

Saranno i giudici a fare chiarezza sulla controversia legata alla chiusura dello Stadio del Nuoto. La C.D.S. Società Sportiva Dilettantistica ha infatti avviato un’azione legale contro la Provincia di Caserta chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’interruzione delle attività.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Bari: il sindaco blocca la chiusura dello Stadio del NuotoLo Stadio del Nuoto di Bari non chiuderà le sue porte, grazie a un intervento tempestivo del sindaco Vito Leccese. Stadio Nuoto chiuso a Caserta: “Bimbi autistici regrediscono, Provincia faccia lavori”Tempo di lettura: 2 minutiCon lo Stadio del Nuoto di Caserta chiuso da quasi un anno per mancanza del certificato antincendio, e mentre i necessari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iacovone e Stadio del Nuoto, la partita della gestione entra nel vivo; Tre ori, due argenti e un bronzo per la Marzudia ai nazionali di Riccione; A Cuneo i Campionati Primaverili Assoluti di Nuoto Artistico; Gli 80 anni del G.S. Aragno di Genova Prà. Stadio del Nuoto di Taranto, completata la copertura: parte la fase decisiva verso i Giochi del Mediterraneo 2026Stadio del Nuoto di Taranto, completata la copertura. Al via la fase con vasche olimpioniche, tribune e impianti. pugliapress.org Giochi Mediterraneo, completata la copertura dello Stadio del Nuoto di TarantoTARANTO E’ stata completata la fase di realizzazione della struttura in legno lamellare della copertura dello Stadio del Nuoto di Taranto, uno dei principali impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026. corrieredellacalabria.it Destinazione: Finali Regionali Libertas! Domani, 3 maggio, lo Stadio del Nuoto di Anzio si accende per l’appuntamento più atteso: le Finali Regionali Primaverili Libertas! Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra squadra sarà presente con 5 fa - facebook.com facebook