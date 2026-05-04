Le spiagge europee continuano a essere protagoniste di classifiche e riconoscimenti, con il Mediterraneo che si conferma come zona prediletta. Tra le mete italiane, nove spiagge sono state inserite tra i migliori tesori del continente. Tra le curiosità, una spiaggia sarda ha superato la concorrenza di una località di Minorca, mentre il nuovo sistema di prenotazione ha avuto un impatto sulla visita a La Pelosa.

? Cosa scoprirai Quale spiaggia sarda ha superato la concorrenza di Minorca?. Come influisce il nuovo sistema di prenotazione sulla bellezza di La Pelosa?. Perché la sabbia di Is Arutas è così diversa dalle altre?. Come gestiranno i parchi naturali l'aumento dei turisti dopo il premio?.? In Breve Cala dei Gabbiani a Nuoro conquista il terzo posto assoluto nel ranking europeo.. La Pelosa a Sassari richiede prenotazione obbligatoria per proteggere l'ecosistema marino.. La spiaggia di Tuerredda nel Sulcis occupa la tredicesima posizione della classifica.. Praia i Focu a Vibo Valentia si posiziona al ventunesimo posto europeo.. La spiaggia di Fteri a Cefalonia conquista il primo posto nella classifica europea delle 50 spiagge più belle del 2026, superando la località di Cala Macarella a Minorca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spiagge d’Europa: trionfo del Mediterraneo e l’Italia con 9 tesori

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