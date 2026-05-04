Spari contro un addetto alla sicurezza di un locale a Pontecagnano | 4 indagati per tentato omicidio aggravato

Quattro persone sono state denunciate per aver sparato contro un addetto alla sicurezza in un locale di Pontecagnano. Le forze dell'ordine hanno condotto diverse operazioni tra Torre Annunziata, Fuorni, Pompei e Gragnano, e il 23 aprile hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di uno degli indagati, su richiesta della Procura e emessa dal Gip del Tribunale di Salerno. Le indagini sono ancora in corso.

Carabinieri del Norm in azione a Torre Annunziata, Fuorni, Pompei e Gragnano: il 23 aprile la compagnia di Battipaglia ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa, su richiesta della Procura, dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di S.I. e G.C. entrambi agli.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Spari di Pasqua ad Atripalda: tre indagati per tentato omicidioTempo di lettura: 2 minutiLa sparatoria avvenuta nel giorno di Pasqua ad Atripalda, nella contrada Alvanite, segna un punto di svolta nelle indagini:... Leggi anche: Spari alla cena di gala. Allen rischia ergastolo per tentato omicidio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Spari contro i ciclisti della Padovani, preso il responsabile: è un 25enne. La pistola era nascosta nella Bmw; Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverse; Tentata rapina nel parcheggio del Casoria Park, esploso un colpo contro un’auto. Se stai verificando una notizia non la spari, per di più dalla concorrenza. Era chiaramente un promo, non immaginando che Nordio avrebbe chiamato e vinto il set (la fronte sudata di Ranucci è un'immagine che rimarrà). E stasera nessuna traccia del presunto x.com Fermato per gli spari contro due attivisti dell’Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, davanti al gip Eitan Bondì ha dichiarato di non far parte di nessun gruppo. Il suo nome, però, sarebbe stato nei taccuini della digos. - facebook.com facebook