Sora 5 milioni per Sora Circolare 2.6 | nuovo impianto per il recupero dei rifiuti

Il Comune di Sora ha annunciato l’avvio del progetto “Sora Circolare 2.6”, con un investimento di cinque milioni di euro destinato alla costruzione di un nuovo impianto per il recupero dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha comunicato la presentazione ufficiale del progetto, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche tecniche o i tempi di realizzazione. La decisione riguarda la gestione dei rifiuti nel territorio e la tutela ambientale.

Il Comune di Sora, guidato dal sindaco Luca Di Stefano, ha presentato ufficialmente il progetto “Sora Circolare 2.6”, realizzato insieme alla società Ambiente e Salute Srl e alla presenza dell’assessore regionale Fabrizio Ghera.L’iniziativa è finanziata nell’ambito del programma Coesione Italia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sora, torna la raccolta straordinaria dei rifiuti ingombrantiRiparte a Sora il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, promosso dalla municipalizzata Ambiente e Salute in collaborazione con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sora, 5 milioni per Sora Circolare 2.6: nuovo impianto per il recupero dei rifiuti; Sora Circolare 2.6: al via il progetto per l’economia circolare. Impianto innovativo per il recupero dei rifiuti urbani residui; Sora Circolare 2.6: al via la realizzazione dell’innovativo impianto per il recupero dei rifiuti urbani residui; Sora sposa l’Economia Circolare: al via il progetto Sora Circolare 2.6 (VIDEO). Sora Circolare 2.6: al via la realizzazione dell’innovativo impianto per il recupero dei rifiuti urbani residuiPresentato stamani in Comune a Sora il progetto Sora Circolare 2.6: impianto innovativo per il recupero dei rifiuti urbani residui e la riduzione dello smaltimento. sora24.it Sora Circolare 2.6: via al progetto innovativo per il recupero dei rifiuti urbaniIl Comune, guidato dal sindaco Luca Di Stefano, presenta un impianto all’avanguardia capace di recuperare fino al 90% dei materiali, riducendo drasticamente lo smaltimento ... ciociariaoggi.it Radio DolceMusica by ITR. . SORA 04/05/26 – PRESENTAZIONE “SORA CIRCOLARE 2.6” Nella sala consiliare del Comune di Sora è stato presentato il progetto “Sora Circolare 2.6”, finanziato nell’ambito del programma Coesione Italia 2021-2027 con il cofi - facebook.com facebook