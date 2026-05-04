Il sindaco di Milano ha espresso apprezzamento per l’ex presidente di Assolombarda, definendolo un ottimo imprenditore e un profilo che gli piacerebbe vedere in una possibile collaborazione. Ha dichiarato di nutrire grande stima per questa persona, aggiungendo che ci sono altri candidati che si stanno proponendo per ruoli simili. La sua attenzione si concentra su figure di esperienza nel contesto economico e imprenditoriale.

«Ne ho grande stima. È un ottimo imprenditore e sicuramente un profilo che a me piacerebbe, come altri che si stanno proponendo». Lo ha detto Matteo Salvini commentando il nome dell’ex presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, come candidato sindaco di Milano: «L’importante è che il centrodestra scelga in fretta, prima dell’estate». Matteo Salvini (Imagoeconomica). Chi è Alessandro Spada. Nato a Monza nel 1965, Spada è un imprenditore del settore manifatturiero e digitale. È infatti presidente di E-matica, società specializzata nella consulenza, produzione e gestione di sistemi di automazione nell’ambito civile ed industriale, e vicepresidente Gruppo VRV, leader nella costruzione di apparecchiature altamente ingegnerizzate che servono molteplici applicazioni nel campo dell’energia e dei gas industriali.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sindaco di Milano, Salvini punta sull’ex presidente di Assolombarda

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