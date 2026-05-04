Sicurezza in città il Comune si attiva | in arrivo la vigilanza armata

A partire dalla metà di maggio, piazza Dante sarà sorvegliata da un servizio di vigilanza armata, come deciso dalla Giunta Comunale. La misura mira a intensificare la presenza di forze di sicurezza nell’area centrale della città. L’amministrazione ha comunicato questa decisione senza ulteriori dettagli sui soggetti incaricati o le modalità del servizio. La novità riguarda esclusivamente la zona di piazza Dante, senza indicazioni su altri interventi simili in altre aree.

Dalla metà di maggio in poi piazza Dante sarà presidiata da un servizio di vigilanza armata. È questa la decisione annunciata oggi dalla Giunta Comunale.Il servizio, affidato a una ditta di vigilanza che già collabora con il Comune di Trento, riguarderà principalmente le zone della palazzina.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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