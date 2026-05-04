Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova bozza di legge sugli sgomberi che prevede la tutela del proprietario con procedure più rapide. Tra le novità, si introduce l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, uno strumento che mira a semplificare e velocizzare le operazioni di sgombero rispetto alle procedure giudiziarie tradizionali. La normativa comprende anche disposizioni su liberazioni tempestive, penali e sgomberi più agevoli.

Nella bozza del ddl Sgomberi che è stata approvata dal Consiglio dei ministri si introduce l' ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento giuridico concepito per superare la vecchia e farraginosa procedura di convalida della licenza. L'obiettivo è chiaro: garantire una “celere liberazione” delle proprietà al termine dei contratti, eliminando i tempi morti che spesso penalizzano i locatori. Con questa modifica al Codice di procedura civile, il proprietario potrà rivolgersi al giudice prima ancora della scadenza naturale del rapporto. Se le condizioni legali e contrattuali sono rispettate, il magistrato emette un provvedimento che diventa operativo immediatamente allo scoccare del termine stabilito, senza concedere ulteriori dilazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sgomberi, cambia tutto. Ora la tutela è per il proprietario: celere liberazione, penali e sgombero agevolato

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