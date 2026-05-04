Settimana Velica 2026 | sport storia e inclusione a Livorno

A Livorno si è svolta la Settimana Velica 2026, un evento che ha combinato sport, storia e inclusione. Durante le giornate, si sono alternati momenti di competizione e di celebrazione, tra cui la presentazione di una barca innovativa che ha attirato l'attenzione per il suo ruolo nell'inclusione. Le celebrazioni si sono aperte con l'intervento di un gruppo di paracadutisti che si sono lanciati da un aereo sopra il porto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la barca Malupa 5.0 a rivoluzionare l'inclusione?. Chi sono i paracadutisti che hanno aperto le celebrazioni a Porta a Mare?. Quali tecnologie hanno permesso ai disabili di regatare in mare aperto?. Perché l'impatto della Settimana Velica va oltre il settore nautico?.? In Breve Oltre 750 velisti hanno gareggiato su 9 campi e due percorsi d'altura.. La barca Malupa 5.0 ha promosso l'inclusione per persone in carrozzina.. Mostra di Carlo Mari su Nave Vespucci e storia dei sommergibili a Porta a Mare.. L'atleta paralimpico Andrea Quarto ha parlato di sport e superamento dei limiti.. L’ammiraglio Alberto Tarabotto ha presieduto la cerimonia di premiazione presso l’Accademia Navale, segnando la chiusura della Settimana Velica Internazionale 2026 dopo una competizione che ha coinvolto oltre 750 velisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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