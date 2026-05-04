Sementi | SIS acquista il polo Syngenta di Casalmorano

Una società ha annunciato l'acquisizione del polo di produzione di una nota azienda nel settore delle sementi situato a Casalmorano. L'operazione include circa 800 ettari dedicati alla produzione di mais ibrido destinato all’area mediterranea. La nuova gestione prevede l’impiego di tecnologie avanzate per assicurare la qualità e l’efficienza della produzione. L’acquisto si inserisce nel processo di consolidamento del settore sementiero a livello internazionale.

? Cosa scoprirai Come cambierà la produzione di mais ibrido nell'area mediterranea?. Quali tecnologie avanzate garantiscono la qualità delle 800.000 dosi prodotte?. Perché il controllo della filiera genetica è cruciale per S.I.S.?. Quali impatti avrà l'acquisizione sulla competitività dei produttori locali?.? In Breve Sito di 30.500 metri quadri con capacità di 800.000 dosi di mais ibrido.. Stoccaggio di 5.000 tonnellate di prodotto semilavorato in 24 silos e camere fredde.. Produzione coinvolge oltre 1.500 ettari di terreno per la moltiplicazione del seme.. Lombardia diventa quarto polo strategico per investimenti del gruppo BF SpA..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sementi: S.I.S. acquista il polo Syngenta di Casalmorano

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