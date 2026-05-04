Secondo voi Chivu può aprire un ciclo all' Inter?
Recentemente si è discusso sulla possibilità che un ex calciatore possa avviare un nuovo ciclo tecnico con la squadra. Tuttavia, dall'ambiente sportivo e dalle fonti vicine alla società, non sono emerse conferme ufficiali o indicazioni concrete in merito. La questione riguarda soprattutto le decisioni sulla guida tecnica e il ruolo di figure storiche del club, senza che siano stati annunciati nomi o piani formali.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ma solo in Italia","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, anche in Europa","index":2}.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie correlate
Leggi anche: Chivu farà anche il manager. Più peso sul mercato per aprire un altro ciclo
Ravanelli: «Spalletti alla Juve può aprire un ciclo come Lippi. Aiuti arbitrali? Mai avuti in bianconero»Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Scudetto Inter, vale di più la rosa 2025-26 o quella della seconda stella?; Rocchi, spunta una intercettazione pesantissima: Loro non lo vogliono più vedere | Libero Quotidiano.it; Inter, Lautaro: Non era facile dopo l\'anno scorso, Chivu bravissimo a dare nuove energie; Dall’Inter al Napoli affare da 60 milioni | Conte sgambetta Chivu.
Chivu può diventare il secondo allenatore dell’Inter a vincere il double: Mou? A voi piacciono i titoliCristian Chivu è a una manciata di partite dall’entrare nella storia dell’Inter, da allenatore dopo esserlo già da calciatore.. tuttomercatoweb.com
Chivu, Scudetto e ora caccia al double Inter: ricordate chi ci è riuscito prima? Allegri inarrivabileCampionato in tasca, per la Coppa Italia c’è l’ostacolo Sarri: il tecnico nerazzurro sa come si fa anche se per adesso solo da ... tuttosport.com
Bellezze, come state La domanda di oggi è: “Secondo voi cosa potrei cucinare questa sera” x.com
Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nell’edificio scolastico dopo aver disattivato il sistema di allarme, agendo indisturbati durante le ore notturne. - facebook.com facebook