Secondo voi Chivu può aprire un ciclo all' Inter?

Recentemente si è discusso sulla possibilità che un ex calciatore possa avviare un nuovo ciclo tecnico con la squadra. Tuttavia, dall'ambiente sportivo e dalle fonti vicine alla società, non sono emerse conferme ufficiali o indicazioni concrete in merito. La questione riguarda soprattutto le decisioni sulla guida tecnica e il ruolo di figure storiche del club, senza che siano stati annunciati nomi o piani formali.