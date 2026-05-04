Se a sparare il 25 aprile fosse stato un maranza

Il 25 aprile, giorno simbolo della liberazione, si sono verificati degli spari che hanno attirato l’attenzione. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’episodio. La scena si è svolta in un’area urbana affollata e sono stati raccolti testimoni e prove sul luogo. La dinamica dell’accaduto sarà al centro delle verifiche delle forze dell’ordine nelle prossime ore.

Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Se Trump fosse stato Roosevelt: l’impatto psicologico sulla storia?? Cosa sapere Analisi psicologica confronta la leadership di Roosevelt con il profilo di Donald Trump. Leggi anche: Referendum, Schifani alla convention per il Sì: "Se Berlusconi fosse stato vivo non ci sarebbe stata partita" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perché l'accusa di tentato omicidio per gli spari del 25 aprile contro l'Anpi non torna; Fermato per gli spari del 25 aprile: Sono della Brigata ebraica; Meloni condanna i fatti gravi del 25 aprile tranne uno: lo sparatore di estrema destra; Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair. 25 APRILE: SE A SPARARE E’ UN GIOVANE DELLA COMUNITA’ EBRAICA… IL CORTO CIRCUITO DELLA MEMORIAIntorno alle manifestazioni del 25 aprile si è parlato molto dell'allontanamento dal corteo di Milano della Brigata Ebraica e ... primapaginachiusi.it L’assurdo di trattare da criminale il ragazzo che ha sparato il 25 aprileLa rezione della procura, che per il ragazzo della comunità ebraica ipotizza il tentato omicidio, e dei giornali, che ne hanno scritto pagine, stride con un ... huffingtonpost.it E S A T T A M E N T E Smettetela di sparare cazzate contro i giovani, la gente più stupida e ignorante che conosco ha più di trent'anni. - facebook.com facebook Avrebbe ammesso di essere stato lui a sparare contro due manifestanti dell’ANPI, dichiarando anche di appartenere alla ‘Brigata Ebraica’ – l’organizzazione che ha tentato di infangare la manifestazione di Milano presentandosi in piazza con le effigi di Trump x.com