Durante la partita allo Stadio Giuseppe Meazza, al termine del match, è stato srotolato un tricolore con un grande numero 14. Questa azione è stata interpretata come un riferimento a eventi passati e come uno sfottò rivolto ai tifosi della Juventus. La scena ha attirato l'attenzione di spettatori e media, che hanno osservato la presenza del simbolo durante i festeggiamenti per lo scudetto conquistato dall'Inter.

di Stefano Cori Scudetto Inter, sugli spalti dello Stadio Giuseppe Meazza al triplice fischio viene srotolato un tricolore con un gigantesco numero 14. Ieri sera al triplice fischio che ha dato il via ai festeggiamenti per il 21° Scudetto dell’Inter sugli spalti dello Stadio Giuseppe Meazza è stato srotolato un tricolore con il numero 14. “Perché il numero 14?” in vari di quelli collegati davanti al televisore se lo saranno chiesto, ma i tifosi nerazzurri hanno subito capito il riferimento. Il rimando è allo Scudetto del 20052006 (appunto il 14° della storia del club) assegnato all’Inter a tavolino dopo i fatti di Calciopoli che hanno visto penalizzate Juventus e Milan.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, tricolore con il numero 14: riferimento a Calciopoli e sfottò per i tifosi della Juventus

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