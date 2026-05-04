Scudetto Inter l' auto di Lautaro circondata dai tifosi | il punto di vista del capitano

Durante la festa per lo scudetto dell'Inter, l'auto di Lautaro Martinez è stata circondata dai tifosi. Alla fine della serata, alcuni sostenitori si sono radunati intorno al veicolo, intonando il coro dedicato al giocatore. La scena si è svolta in un'atmosfera di festa e entusiasmo tra i presenti. Non sono stati segnalati incidenti o comportamenti eccessivi durante la serata.

Un momento della festa scudetto dell'Inter: a fine nottata la macchina di Lautaro Martinez viene circondata da tifosi che intonano il suo coro. Ecco il punto di vista dall'interno dell'abitacolo, così come filmato e postato sui social dalla compagna del capitano nerazzurro, Agustina Gandolfo. (Instagram @agus.gandolfo).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scudetto Inter, l'auto di Lautaro circondata dai tifosi: il punto di vista del capitano Notizie correlate Infortunio Lautaro, quando torna il capitano? Facciamo il punto in vista della sfida alla Fiorentinadi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro, quando rivedremo in campo l’attaccante argentino? Ecco il punto in vista della sfida contro la... Lautaro Martinez un mese dopo: il capitano dell’Inter rientra nel match ScudettoChivu dovrebbe dargli una maglia da titolare nella sfida di domani col Parma che può valere il 21° tricolore, il terzo dell’argentino da quando... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scudetto Inter, clacson bandiere e auto in corteo: i caroselli dei tifosi nel cuore di Milano; La festa in hotel, il dj, la torta. E poi giocatori in Piazza Duomo a far notte coi tifosi; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Quando l'Inter può vincere lo scudetto. Le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto dell’InterDomenica sera l’Inter ha vinto il campionato maschile di calcio con tre giornate di anticipo, battendo il Parma 2 a 0 in casa: è il 21esimo Scudetto della sua storia, e il il terzo degli ultimi sei an ... ilpost.it Serie A: l’Inter vince contro il Parma e festeggia il 21° Scudetto con tre turni d’anticipoCon una vittoria per 2-0 contro il Parma, l’Inter conquista il 21° Scudetto della sua storia, a tre turni dalla fine della Serie A. La festa esplode a San Siro, un trionfo che segna il primo Scudetto ... lamilano.it Le congratulazioni della Lega Serie A per lo Scudetto dell'Inter appaiono "leggermente" sopra le righe... Cosa ne pensate - facebook.com facebook Complimenti @Inter per la conquista dello scudetto numero 21 x.com