Scudetto Inter i 5 volti del 21° | Chivu il condottiero la leadership di Lautaro e molto altro

L'articolo presenta i cinque protagonisti principali della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, concentrandosi sui ruoli e le prestazioni di alcuni giocatori chiave durante la stagione. Viene analizzata la figura di un difensore che ha guidato la squadra in momenti cruciali, insieme alla leadership di un attaccante che ha segnato molti gol. Sono illustrate anche altre figure fondamentali che hanno contribuito all'obiettivo finale, senza approfondire dettagli personali o motivazioni.

di Giuseppe Colicchia Scudetto Inter, i 5 volti del 21°: i protagonisti principali dell’impresa dei nerazzurri. Chivu il condottiero, la leadership di Lautaro e non solo. La vittoria di ieri sera a San Siro contro il Parma per 2 a 0 ha permesso all’Inter di laurearsi ufficialmente Campione d’Italia per la 21^ volta nella storia del club. La squadra di Chivu ha raggiunto il traguardo con 3 giornate d’anticipo dalla fine del campionato. Una vittoria cercata, voluta e ottenuta da un gruppo straordinario, da una squadra di campioni che ha voluto rialzare la testa dopo la delusione della finale di Champions League persa lo scorso anno e dall’annata conclusasi con zero trofei.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, i 5 volti del 21°: Chivu il condottiero, la leadership di Lautaro e molto altro Notizie correlate Scudetto Inter, l’emozione di Zanetti: «Chivu un fratello, Lautaro è la nostra storia»di Redazione Inter News 24Scudetto Inter, Zanetti celebra la conquista del ventunesimo tricolore elogiando il lavoro del tecnico e la crescita umana... Inter Parma, Chivu prepara l’assalto finale allo scudetto. Il punto sui rientri di Lautaro e Bastonidi Lorenzo VezzaroInter Parma: Cristian Chivu ritrova i suoi pilastri per la sfida tricolore, ma valuta il turnover per Calhanoglu in ottica Coppa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il film dello scudetto dell'Inter; Milano in festa: piazza Duomo nerazzurra per il 21° scudetto dell'Inter; Inter Campione d'Italia: è lo Scudetto numero 21; Inter, lo scudetto può arrivare prima di giocare con il Parma: tutte le combinazioni. Inter, i 5 top gol dello scudetto allo Sky Sport Skill. VIDEOIl piattone volante di Zielinski a Verona, il colpo di suola di Sucic contro la Fiorentina, l'incrocio al volo di Calhanoglu in casa della Juve e il bolide da fuori contro la Roma, per finire al mezzo ... sport.sky.it Scudetto Inter, le top 5 azioni con Sky Sport SkillAllo Sky Sport Skill vengono analizzate le cinque azioni più belle del campionato nerazzurro, vinto con tre turni di anticipo. Dal gol di Lautaro al Como per finire a quello di Dimarco contro il Nap ... sport.sky.it Le congratulazioni della Lega Serie A per lo Scudetto dell'Inter appaiono "leggermente" sopra le righe... Cosa ne pensate - facebook.com facebook Complimenti @Inter per la conquista dello scudetto numero 21 x.com