Scippa una borsa e viene bloccato dai passanti | 44enne di Palo del Colle bandito da Lecce

Un uomo di 44 anni di Palo del Colle è stato fermato dai passanti dopo aver tentato di scippare una borsa a Lecce. La Squadra mobile locale lo ha denunciato per furto e ricettazione. Successivamente, gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo salentino per tre anni. Il provvedimento è stato emesso dalla questura di Lecce.

Un 44enne originario di Palo del Colle è stato denunciato dalla Squadra mobile di Lecce per furto e ricettazione e raggiunto da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo salentino per tre anni.L’intervento degli agenti risale allo scorso 10 aprile, quando una segnalazione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Strappa la collana a una donna e scappa, ma viene bloccato da un agente e dai passanti: arrestatoUn rapinatore 43enne è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione illecita di sostanze... Contenuti utili per approfondire Palo del Colle, in fiamme nella notte la Gm Service: attività della zona industriale senza elettricità FOTO/VIDEOUn incendio di vaste proporzioni è scoppiato intorno all'una e trenta nella notte del 30 dicembre nella Gm Service, azienda di trattamento rifiuti nell’area industriale di Palo del Colle. Si tratta ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incendio nel cortile dell'azienda di rifiuti: bruciano plastica e cartaUn vasto incendio si è sviluppato nel cortile esterno di un'azienda che si occupa di stoccaggio e trattamento dei rifiuti a Palo del Colle, in provincia di Bari. Dalla scorsa notte bruciano materiale ... quotidianodipuglia.it