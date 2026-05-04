Sciacca trionfo netto sul Crotone | il settimo posto è blindato

La squadra di Sciacca ha ottenuto una vittoria netta contro il Crotone, assicurandosi il settimo posto in classifica. Nel primo set, la formazione ha mantenuto alta la concentrazione e l’intensità, riuscendo a non perdere il controllo nonostante le pressioni. La continuità delle energie fisiche e la compattezza della squadra hanno giocato un ruolo decisivo nel risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Sciacca a non perdere il controllo nel primo set?. Chi ha permesso alla squadra di mantenere la stessa intensità fisica?. Perché il tecnico ha deciso di ruotare l'intero organico oggi?. Cosa deve fare la squadra per chiudere in bellezza la stagione?.? In Breve Parziali del match: 27-25, 25-21 e 25-18 per la vittoria saccense.. Il tecnico Tani Frinzi Russo ha ruotato l'intero organico durante la sfida.. La squadra raggiunge quota 36 punti nel campionato dopo il successo.. Prossimo impegno in trasferta contro la Ciclope Bronte per chiudere la stagione.. La Scalia Volley Sciacca batte il Crotone per 3-0 al Pala Roccazzella, blindando il settimo posto in classifica con un successo netto che chiude in bellezza l’ultima sfida casalinga stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sciacca, trionfo netto sul Crotone: il settimo posto è blindato Notizie correlate Scalia Sciacca saluta il Pala Roccazzella con un 3-0, Crotone battuto e settimo posto blindatoLa Scalia Volley Sciacca chiude nel modo migliore l’ultima gara casalinga della stagione e davanti al proprio pubblico supera 3-0 il Crotone al Pala... Juvecaserta, trionfo di cuore: il secondo posto è blindato? Cosa sapere La Juvecaserta perde a Pesaro 86-87 nei supplementari contro la Consultinvest.