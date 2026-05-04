Scandicci poesia e musica | presentazione gratuita di Ultime

? Cosa scoprirai Chi sono gli ospiti che accompagneranno l'autore al Centrolibro?. Come si intrecceranno la voce dell'attore e le note musicali?. Dove si svolgeranno gli altri eventi culturali previsti per maggio?. Perché questa sinergia artistica è importante per il quartiere?.? In Breve Partecipano Sabrina Jessica Moscardini, Roberto Cellini, l'attore Carlo Ciappi e la cantante Cecilia Ciaschi.. Evento organizzato dalla Fondazione Mario Luzi presso il Centrolibro di Piazzale della Resistenza 2.. Calendario culturale include Palatttioli il 2-3 maggio e San Piero a Sieve il 3 maggio.. Attività nel Parco dell'Oliveta previste per i giorni 23 e 24 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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