Sbaglia strada con il camion finisce nel canale e centra un palo della luce

Un incidente si è verificato lungo via Romana, a Palazzolo, quando un camion ha sbagliato strada e si è immesso in un canale irriguo a bordo strada. L’autista ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori carreggiata e ha colpito un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono state rese note le condizioni dell’autista.

Stava percorrendo via Romana a Palazzolo, la strada che collega il quartiere di Mura con Castelli Calepio, quando ha perso il controllo del mezzo pesante ed è finito in un canale irriguo a bordo strada.È successo questa mattina, lunedì 4 maggio, a Palazzolo sull'Oglio. Protagonista della vicenda.🔗 Leggi su Bresciatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Gaione, camion finisce nel canale lungo strada Fontanini. I residenti: "Sfrecciano a 80 all'ora in una strada stretta"La protesta: "Forse solo quando ci scapperà il morto riusciremo a far capire all’Amministrazione comunale che qualcosa va fatto per far ridurre la... Leggi anche: Furto sventato finisce nel caos: ladri abbattono palo della luce durante la fuga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Perugia, camper sbaglia strada e rimane incastrato in via Alessi; Flaminia 'sbaglia strada' all'Olimpico, cos'è successo all'aquila in Lazio-Udinese; Lazio, Flaminia vola ma… sbaglia strada: atterraggio in Monte Mario; INTERVISTE I Cartisia Somma: Sharon di Mare Fuori? Sa che sbaglia, ma pensa sia l’unica strada possibile. G7 Ischia, Minniti saluta il ministro francese che pero’ sbaglia strada per andare viaE’ cominciato il vertice del G7 Interni con l’arrivo delle delegazioni al Castello Aragonese. Marco Minniti ha accolto i 6 ministri, i due rappresentanti dell’Unione europea e il capo dell’Interpol. affaritaliani.it Volta ao Algarve. Se il gruppo sbaglia strada non può essere colpa di GannaIeri a Lagos, sud del Portogallo, il gruppo che si stava preparando alla volata della prima tappa della Volta ao Algarve ha sbagliato strada a poche centinaia di metri dall'arrivo. Hanno sbagliato i ... ilfoglio.it "In campo si può sbagliare, abbiamo lasciato per strada degli obiettivi quest'anno, ma oggi siamo qui e dobbiamo godercela al massimo. La cosa che posso dire è che non ci è mai mancata la voglia. Non abbiamo mai mollato. Sono orgogliosissimo." - Nicolò - facebook.com facebook