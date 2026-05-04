Savignano ricorda la compianta direttrice della biblioteca comunale | in programma l' evento La Paola a tavola
Tra i volti che compongono la “Primavera dei libri”, la rassegna a cura della Biblioteca gastronomica del Rubicone e della libreria The Book Room di Savignano sul Rubicone, mercoledì 6 maggio ci sarà quello di Paola Sobrero.Dopo l’esordio il 29 aprile con “Wu Ming 2 presenta ‘Mensaleri’”, questo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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