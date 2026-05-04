Sanità | operativa la Casa della comunità a Cascina

A Cascina è stata inaugurata la nuova Casa della comunità in via De André, un edificio dedicato ai servizi sanitari locali. L'apertura di questa struttura fa parte di un intervento volto a migliorare l'offerta di assistenza sul territorio. La Casa della comunità è ora operativa e pronta a fornire servizi di prossimità ai cittadini della zona.

È stata attivata a Cascina la nuova Casa della comunità di via De André, un presidio che si colloca nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale e di prossimità. La struttura è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, e nasce per garantire continuità assistenziale, integrazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Diventa operativa la Casa della Comunità di Zocca, servizi attivi da lunedìPrenderà il via a partire da lunedì 16 marzo l’attività della nuova Casa della Comunità di Zocca.

Leggi anche: Casa della comunità in Darsena a Ravenna: operativa entro metà maggio, corsa contro il tempo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il padiglione Eiffel è la Casa della Salute. Presidio 24 ore su 24; Piedimonte Etneo, la guardia medica si trasferisce nei locali della Casa della comunità; La Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità: tutti i servizi; Dalla salute alla comunità. E’ la Casa di via Fleming. C’è anche la guardia medica.

Casa della Comunità di Montespertoli: una rete completa di servizi sanitari e sociali per il territorioLa Casa della Comunità di Montespertoli è pienamente operativa e si conferma uno dei punti di riferimento della rete sanitaria e sociale dell'Empolese ... gonews.it

Nuova Casa della Comunità di Livorno Est, Giani e Monni: Potenziamo la sanità territorialeSi amplia e si rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali con la nuova Casa della Comunità Livorno Est. gonews.it

È durato circa tre ore il sopralluogo condotto oggi dagli esperti della polizia scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, Cosa è stato trovato - facebook.com facebook

In corso il sopralluogo della polizia Scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet e chiavette usb) appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi, le due donne morte x.com