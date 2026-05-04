San Ciriaco nella cattedrale la Santa Messa e la benedizione della città

Oggi ad Ancona si è svolta una messa nella Cattedrale per celebrare il patrono, San Ciriaco. La cerimonia è stata accompagnata dalla benedizione della città e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità civili e militari, oltre a molti fedeli che si sono riuniti per l’occasione. La funzione religiosa è stata caratterizzata da un momento di preghiera condivisa nel luogo di culto.

ANCONA – Ancona ha festeggiato oggi il suo patrono, San Ciriaco, con una solenne Celebrazione eucaristica nella Cattedrale, alla presenza delle autorità civili e militari e di numerosi fedeli. Alle ore 10.20 il Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha offerto l’omaggio floreale al santo patrono. A.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Domenica la Santa Messa di Rai Uno sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di CefalùLa Cattedrale di Cefalù sarà protagonista della diretta televisiva Rai di domenica 1 marzo 2026, un’occasione che valorizza la Basilica normanna,... Leggi anche: Domenica delle Palme: gremita piazza Sant'Agostino per la benedizione, il programma della Settimana Santa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le bancarelle saranno 456. Dal Passetto fino alla Mole: la nuova Fiera di San Ciriaco; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Ancona, la lezione di San Ciriaco: costruire sulla roccia in un tempo di crepe; Fiera di San Ciriaco. Solennità San Ciriaco, in cattedrale la celebrazione eucaristicaNella solennità di San Ciriaco, patrono di Ancona e dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Mons. Angelo Spina ha presieduto questa mattina, alle ore 10.30, la celebrazione eucaristica nella Cattedrale, ... ansa.it Diocesi: mons. Spina (Ancona), messaggio in occasione della Festa patronale di San CiriacoIeri sono state rese note le indagini e le analisi scientifiche sul corpo di San Ciriaco. È stato ancora una volta sorprendente vedere come ciò che la tradizione ci ha tramandato da secoli, ha ... agensir.it È San Ciriaco: dalla consegna delle civiche benemerenze al gran finale della Fiera, tutti gli eventi in programma -> https://cityne.ws/IIHNX - facebook.com facebook Fiera di San Ciriaco, la Polizia di Stato tra la gente con il 'Villaggio della legalità' x.com