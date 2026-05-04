L'allenatore della Samb ha annunciato l'intenzione di puntare alla promozione in Serie C e sta lavorando a un piano per rafforzare la rosa. Tra i giocatori in bilico ci sono Chiatante e Paolini, le cui posizioni sono ancora da definire. Per quanto riguarda le risorse, si sta valutando come finanziare il mercato senza compromettere le finanze del club. La società sta cercando soluzioni per sostenere il progetto sportivo.

? Cosa scoprirai Chi lascerà definitivamente la Samb tra Chiatante e Paolini?. Come farà Massi a finanziare il mercato senza svenarsi?. Quali giovani tornati dai prestiti verranno testati da Boscaglia?. Chi sono i nuovi partner stranieri che puntano al club?.? In Breve Ventisei calciatori sotto contratto, inclusi i rientri dai prestiti per la stagione 2026-2027.. I giovani Iaiunese, Tataranni e Vesprini saranno testati da Boscaglia durante il ritiro.. Konatè, Chelli, Bongelli e Grillo risultano blindati con contratti validi fino al 2028.. Lulli e Battista vedono il proprio rapporto con il club prossimo alla conclusione.. Il presidente Massi, il direttore Mussi e l’allenatore Boscaglia lavorano intensamente per definire la rosa della Samb in vista del nuovo campionato 2026-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samb, Boscaglia punta alla Serie C: piano per la nuova rosa

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