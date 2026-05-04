Salvini Superare patto di stabilità è questione di sopravvivenza

Un rappresentante politico ha dichiarato che superare i vincoli del patto di stabilità non riguarda la sfera politica, ma è una questione di sopravvivenza. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico in una città italiana. La discussione si inserisce nel contesto delle misure economiche adottate in risposta alle sfide finanziarie del paese. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli sulla posizione ufficiale o sulle conseguenze di questa affermazione.

MILANO (ITALPRESS) – Superare i vincoli del patto di stabilità “ non è una questione politica, ma di sopravvivenza. Sono convinto che l’intero governo continuerà a chiedere che l’Europa ci permetta di aiutare le famiglie in difficoltà visti i prezzi e l’inflazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva della contrarietà di Forza Italia sul tema. “Se Bruxelles ce lo impedisse, immagino e sono convinto che l’intero governo porterà in Aula all’approvazione del Parlamento la possibilità di spendere dei soldi al di là dei vincoli e dei limiti europei per aiutare gli italiani che hanno bisogno”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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