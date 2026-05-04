Salgono a sei gli indagati per la morte di Giacomo Bongiorni | denunciato per rissa anche il cognato della vittima

Sono sei le persone sotto indagine nel caso della morte di Giacomo Bongiorni. Tra queste, anche il cognato della vittima, denunciato per rissa. Oltre ai cinque giovani coinvolti, di cui due maggiorenni e tre minorenni, ci sono altri soggetti indagati che potrebbero essere collegati all’accaduto. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vicenda si sviluppa dopo il decesso di Bongiorni avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Oltre ai cinque ragazzini – due maggiorenni e tre minorenni – indagati per la morte di Giacomo Bongiorni avvenuta a Massa Carrara nella notte tra l’11 e il 12 aprile, è stato iscritto al registro degli indagati anche il cognato della vittima, Gabriele Tognocchi: si tratta di una denuncia per rissa considerata un atto dovuto utile a stabilire con precisione le eventuali responsabilità dei singoli. I legali di Tognocchi – Pietro Bogliolo e Marco Marino del foro di Genova – hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito. Inoltre, per ricostruire ogni dettaglio di quella notte – che ha portato via un padre sotto gli occhi del figlio di undici anni – la Procura ha disposto, oltre al sequestro degli smartphone dei cinque giovani, anche l’analisi del cellulare della compagna di Giacomo Bongiorni, Sara Tognocchi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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