Sagra della ficattola

La frazione di San Vincenzo a Torri, nel comune di Scandicci, si appresta a ospitare la tradizionale Sagra della Ficattola, evento che richiama residenti e visitatori. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse attività legate alla cucina locale. La festa prevede degustazioni, musica e momenti di socializzazione, puntando a valorizzare le radici culinarie del territorio.

La frazione di San Vincenzo a Torri, nel comune di Scandicci, si prepara a celebrare uno dei simboli più autentici della gastronomia toscana. Domenica 10 maggio 2026, i locali del Circolo MCL in via San Niccolò ospiteranno la "Sagra della Ficattola", un appuntamento dedicato alla valorizzazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Sagra del tortello e della ficattolaIl Campo Sportivo Le Cortine di Scarperia ospita la Sagra del Tortello e della Ficattola, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sagra della Ficattola, Impruneta; Ecco il programma della Sagra della Ficattola del Rione delle Sante Marie!; Weekend lungo. Fiori, shopping e sagre storiche. Schiacciata, ficattole, pizza, gamberoni: le sagre del weekend del 1 maggio nel fiorentinoVoglia di una sagra nel fine settimana? Ecco gli appuntamenti del weekend del 1 maggio nel fiorentino. Il primo maggio torna la sagra della schiacciata all’olio a Scandicci, alla Pinetina di Via Bessi ... 055firenze.it Sagra della Fragola a Rossiglione 2026 con fragole, mercatino e sportTorna uno degli appuntamenti più golosi della Valle Stura: domenica 31 maggio 2026, Rossiglione (entroterra di Genova) ospita la 30esima edizione della Sagra della Fragola. L'evento, organizzato dalla ... mentelocale.it Fiera di Primavera | Sagra della Polenta Bastarda 10 maggio | Comune di Caraglio Appuntamento aperto a tutti, dalle 9 alle 18 lungo via Roma, con la manifestazione dedicata all'artigianato, ai prodotti tipici e a tutte le attività del nostro territorio. Sotto l’ - facebook.com facebook XII Sagra del Pecorino, del salame cotto di Nepi e dei prodotti tipici della Tuscia ift.tt/ZjX6vxG x.com