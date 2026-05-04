Sandro Sabatini ha commentato la partita tra Sassuolo e Milan, terminata con un punteggio di 2-0, durante la trasmissione 'Pressing'. Il giornalista si è soffermato sulla reazione dei tifosi rossoneri, che hanno fischiato al termine della gara, e ha criticato la prestazione della squadra, definendola imbarazzante. Ha anche espresso la sua opinione sulla prestazione dei giocatori, senza approfondire motivazioni o dettagli tecnici.

Ennesima, brutta prova del Milan di Massimiliano Allegri da due mesi a questa parte. Il Diavolo, ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, è crollato - 0-2 - sotto i colpi del Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi a segno ad inizio del primo e del secondo tempo con Domenico Berardi (5') e Armand Laurienté (47'). Nel mezzo, l'espulsione di Fikayo Tomori (24') a rendere nera la domenica del Diavolo. I tifosi del Milan, accorsi in massa da Milano nella vicina Reggio, hanno tifato e supportato Mike Maignan e compagni dal primo all'ultimo minuto, senza fermarsi un attimo. Al fischio finale dell'arbitro Fabio Maresca di Napoli, però, dal settore ospiti sono partite valanghe di fischi all'indirizzo dei rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Milan, tifo per 90? dinanzi una prestazione imbarazzante. Per me i giocatori …”

Notizie correlate

Sassuolo-Milan 2-0 (90?): il Diavolo è morto, prestazione orribile | Serie A NewsÈ terminata da pochi minuti Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Leggi anche: Milan Futuro-Nuova Sondrio, Oddo : “Conta la prestazione. Tutti i giocatori sono migliorati”

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Sabatini: Io credo che i tifosi del Milan debbano fare questo!.

Sabatini: Il piazzamento in Champions fa contento il commercialista e non il tifoso: allo stadio si deve andare con le bandiere e non con ilSandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sul Milan e sulla gestione societaria, che ha posto come obiettivo la Champions e non lo Scudetto: La mia sensazione è che i tifosi del M ... msn.com

Milan Juventus, Sabatini: «Meglio due feriti che un morto. La lotta Champions ancora non è finita!»Milan Juventus, Sabatini: «Meglio due feriti che un morto. La lotta Champions ancora non è finita!». Segui le ultimissime ... milannews24.com