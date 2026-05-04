Russia più sicurezza e meno contatti | così Putin gestisce l’aumentato rischio attentato

Il presidente russo ha adottato misure più restrittive per aumentare la sicurezza e ridurre i contatti con l’esterno. Le fonti ufficiali riferiscono che le autorità hanno intensificato i controlli e limitato gli incontri pubblici del leader, nel tentativo di prevenire possibili attacchi o tentativi di colpo di stato. Queste decisioni sono state prese in risposta a un rischio percepito di attentati o azioni contro il governo.

(Adnkronos) – Vladimir Putin teme un golpe o un attentato, il rischio per il presidente russo è sempre più alto. Tanto che il Servizio di Protezione Federale (Fso), responsabile della sicurezza delle alte cariche dello Stato in Russia, negli ultimi mesi ha rafforzato ulteriormente le già rigide misure di sicurezza intorno al leader del Cremlino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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