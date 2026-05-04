Roberto Mercadini presenta Io dico l' Universo il nuovo lavoro dedicato allo scienziato Galileo Galilei
Giovedì 7 maggio alle 18.30 si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “Sguardi dentro, sguardi fuori” al Centro culturale San Francesco di Montiano. In questa occasione, Roberto Mercadini presenterà il suo nuovo lavoro intitolato “Io dico l’Universo”, dedicato alla figura dello scienziato Galileo Galilei. La presentazione si svolgerà all’interno di un evento pubblico che conclude il ciclo di incontri.
Giovedì 7 maggio, alle ore 18.30, al Centro culturale San Francesco di Montiano si chiude la rassegna culturale “Sguardi dentro, sguardi fuori”. A tirare il sipario sarà il divulgatore scientifico e autore romagnolo Roberto Mercadini che presenterà ai partecipanti il suo nuovo libro “Io dico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro "Io dico l'universo"Lunedì 2 marzo, al Museo della Marineria di Cesenatico, l'autore e divulgatore romagnolo Roberto Mercadini presenta il suo libro "Io dico l'universo.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Roberto Mercadini presenta Io dico l'Universo, il nuovo lavoro dedicato allo scienziato Galileo Galilei; A Montiano Mercadini chiude la rassegna Sguardi dentro, Sguardi fuori. Incontri di parole all'imbrunire; Io e il capitano Achab | il nuovo libro di Pierfranco Bruni.
Il Florian Metateatro porta a Pescara Roberto MercadiniFlorian Metateatro in collaborazione con Movimentazioni presenta per la prima volta a Pescara Roberto Mercadini con il suo spettacolo Little Boy. rete8.it
Le storie di Roberto Mercadini. Evento all’ombra del mandalaL’attore Roberto Mercadini si esibisce questa sera a Cesenatico, per uno degli eventi più attesi della rassegna estiva allestita all’hotel Custodisca di Edward Scialfa. L’appuntamento è alle 21 al ... ilrestodelcarlino.it
Martedì 12 maggio all’Auditorium Vivaldi di Cassola arriva Roberto Mercadini, autore e divulgatore capace di trasformare la scienza in racconto vivo e coinvolgente. Con “Io dico l’universo” ci accompagna in un viaggio affascinante nella vita e nel tempo di - facebook.com facebook